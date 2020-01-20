В Удмуртии рассказали о льготных кредитах для малого бизнеса

Каждый шестой кредит, выданный малому и среднему бизнесу в Удмуртии, является льготным, заявил первый зампред регионального правительства Александр Свинин на аппаратном совещании.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

В 2019 году более 1 млрд рублей льготных микрозаймов предоставил Удмуртский фонд развития предпринимательства. С помощью гарантийного Фонда содействия кредитованию субъектов МСП малый бизнес региона привлёк свыше 2,5 млрд рублей кредитов в коммерческих банках за счёт госгарантий.

Льготные займы, доступные предпринимателям по федеральным гарантиям, превысили в прошлом году 5,4 млрд рублей.

Ранее, как сообщал Newinform, власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.