В Удмуртии рассказали о льготных кредитах для малого бизнеса
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
В 2019 году более 1 млрд рублей льготных микрозаймов предоставил Удмуртский фонд развития предпринимательства. С помощью гарантийного Фонда содействия кредитованию субъектов МСП малый бизнес региона привлёк свыше 2,5 млрд рублей кредитов в коммерческих банках за счёт госгарантий.
Льготные займы, доступные предпринимателям по федеральным гарантиям, превысили в прошлом году 5,4 млрд рублей.
Ранее, как сообщал Newinform, власти Петербурга заявили о необходимости поддержки малого бизнеса.