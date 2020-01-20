Минниханов примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Президент Татарстана Рустам Минниханов войдёт в состав российской делегации, которая примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу президента Республики Татарстан, в планах главы региона встреча с президентом Национального университета Сингапура Тан Энг Чи. Они обсудят вопросы сотрудничества.

«Рустам Минниханов планирует посетить ряд тематических секций, в ходе которых будут обсуждаться вопросы потребления, будущее цифровой экономики, вызовы энергетической сферы, формирование будущего городов и городских служб», — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что делегация Российского фонда прямых инвестиций во главе с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.