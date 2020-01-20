Делегация РФПИ примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Делегация Российского фонда прямых инвестиций во главе с генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Запланировано более 30 встреч с существующими и потенциальными партнёрами с Ближнего Востока, из Азии, США и Европы.

Дмитриев станет участником сессий East Tech West и Strategic Outlook: Russia.

«Генеральный директор РФПИ расскажет о новых перспективных направлениях инвестиций в Россию, а также поделится успешным опытом РФПИ в реализации масштабных инвестиционных проектов — с 2011 года фонд совместно с партнёрами инвестировал более $30 млрд в экономику России», — говорится в пресс-релизе.

Как отметил Дмитриев, форум в Давосе — самая представительная мировая площадка для диалога российских и зарубежных деловых кругов, которые в 2019 году демонстрировали значительный рост интереса к инвестициям в Россию. В 2020-м фонд продолжит активно работать над привлечением новых инвесторов в отечественные проекты.

«В ходе форума мы обсудим с коллегами дальнейшие усилия для укрепления взаимного доверия и сотрудничества, поиска новых направлений инвестирования», — добавил Дмитриев.

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.