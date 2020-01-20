Эксперт оценил перспективы рынка СПГ в 2020 году

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович оценил перспективы рынка сжиженного природного газа в 2020 году.

«В целом наступивший год принесёт с собой масштабную ценовую войну различных производителей, так как цены очень низкие — порядка $140 за тысячу кубометров. И это не предел — к лету ожидается новый этап снижения», — сказал он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

Как отметил эксперт, главный вопрос в том, кто при таких ценах сможет удержаться на плаву достаточно долго. По мнению Митраховича, это напоминает ситуацию на рынке нефти в 2014—2016 годах, когда котировки упали до исторических минимумов.

«На сегодняшний день в мире работает целый ряд СПГ-проектов, которые не просто не приносят прибыли, но и действуют в убыток. Есть такие компании и в США, а в Австралии проекты и вовсе глубоко ниже рентабельности», — заявил эксперт.

Тем не менее, cказал он, те, кто вложился в такие инициативы, пока не останавливают экспорт добытого газа.

Другой вопрос, что на определённом этапе убытки окажутся неприемлемыми, и вполне возможно, что летом ряд американских проектов перестанет при текущих ценах поставлять газ в Европу, прогнозирует Митрахович.

«Лучше всех позиции у Катара — добыча газа там самая дешёвая. Все шансы на конкуренцию есть и у России — себестоимость добычи тоже относительно низка, на это накладывается ещё помощь государства», — полагает он.

В декабре руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака об объёмах поставок СПГ в Европу.