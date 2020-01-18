Производство осетровых видов рыб в Нижегородской области выросло на 61% в 2019 году

В 2019 году производство осетровых видов рыб в Нижегородской области выросло на 61%, производство форели — на 78%.

Об этом сообщает Newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Таких показателей удалось достичь благодаря увеличению производственных мощностей. К примеру, в Мулинском районе начали строить новый инкубационно-мальковый цех для выращивания стерляди и форели.

Также в регионе есть субсидии для производителей рыбы. Они предоставляются по программе «Развитие товарной аквакультуры».

Ранее, как сообщало ФАН, глава Федерального агентства по рыболовству России Илья Шестаков рассказал о предполагаемых объёмах вылова в 2019 году.