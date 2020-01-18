Экономист оценил заявление главы МВФ о новой Великой депрессии

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Анна Лушникова
Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников прокомментировал RT заявление директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой о том, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.
Экономист оценил заявление главы МВФ о новой Великой депрессии
  • Reuters

«Какой-то сенсационности в этом заявлении нет. Кристалина Георгиева об этом неоднократно говорила и в прошлом году. Несмотря на то, что в конце года мировая экономика немного передохнула и отступила от финала текущего экономического цикла, это не отменяет мировой спад, просто немного оттягивает его наступление», — считает эксперт.

По словам Масленникова, несмотря на весомую динамику финансовых рынков, «всегда есть огромное количество рисков».

«На такие риски надо обращать внимание, потому что если не заниматься их управлением, то можно доиграться до очень быстрого соскальзывания современного экономического мира.Что касается сравнения с Великой депрессией, это больше метафора, говорящая о том, что тогда было допущено очень много ошибок. Но такие предупреждения очень важны и актуальны», — заключил он.

Ранее директор-распорядитель МВФ заявила, что мир может столкнуться с новой Великой депрессией наподобие той, с которой столкнулись США в 1930-х.

Она отметила, что за последние 20 лет разрыв в доходах между странами сократился, вместе с этим неравенство между группами населения всё также росло.

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