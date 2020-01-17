Исполняющий обязанности министра экономического развития России Максим Орешкин примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

«Летит», — ответили в ведомстве на соответствующий вопрос.

Как сообщал в декабре портал kp.ru, на территории «Русского дома» в Давосе впервые пройдут сессии Всемирного экономического форума. Они будут посвящены сотрудничеству России и стран Европы, национальным стратегиям по развитию искусственного интеллекта, квантовым технологиям.