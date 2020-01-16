Эксперт объяснил свои слова о «долларе за 200 рублей»

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев прокомментировал сообщения СМИ о своих словах относительно возможного колебании курса российской валюты. По словам эксперта, его фраза о снижении курса рубля до 200 рублей за доллар прозвучала как риторический пример.

«Публикации ряда СМИ со ссылкой на меня о том, что курс рубля может составить 200 рублей за доллар, не соответствуют действительности. Я возмущён. Моя фраза о возможном колебании курса российской валюты была абсолютно риторическим примером для того, чтобы продемонстрировать влияние девальвационных ожиданий на инвестиционную активность и экономический рост», — написал Ведев в Facebook.

К сообщению он прикрепил видео со своим выступлением.

«Участники экономической деятельности понимают, что у нас свободное плавание курса — это в одну сторону, то есть в сторону 200 рублей за доллар — это возможно, в сторону 40 рублей за доллар — невозможно», — следует из выступления главы центра исследований.

Ранее доцент кафедры «Регулирование деятельности финансовых институтов» факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб оценил предположение о том, что курс рубля в будущем может опуститься до 200 рублей за доллар.