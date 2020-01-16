Аграриям Татарстана предоставили поддержку на 410 млн рублей в 2019 году

Аграриям Татарстана предоставили поддержку на сумму, превышающую 410 млн рублей, в 2019 году.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап», субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и возмещение до 50% расходов по покупке имущества, техники и поголовья скота.

На данный момент в республике создано 280 кооперативов, 55 из которых открылись в 2019 году.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее в 2020 году планируют направить 555,3 млн рублей на господдержку агросектора.