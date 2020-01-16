Аграриям Татарстана предоставили поддержку на 410 млн рублей в 2019 году

Короткая ссылка
Аграриям Татарстана предоставили поддержку на сумму, превышающую 410 млн рублей, в 2019 году.
Аграриям Татарстана предоставили поддержку на 410 млн рублей в 2019 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Нацпроект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает предоставление крестьянским (фермерским) хозяйствам грантов «Агростартап», субсидий на развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов и возмещение до 50% расходов по покупке имущества, техники и поголовья скота.

На данный момент в республике создано 280 кооперативов, 55 из которых открылись в 2019 году.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Адыгее в 2020 году планируют направить 555,3 млн рублей на господдержку агросектора.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить