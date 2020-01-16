Эксперт оценил возможность рекордного падения курса рубля

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Финансовый аналитик Андрей Верников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал возможность падения курса до 200 рублей за доллар.
Эксперт оценил возможность рекордного падения курса рубля
  • РИА Новости

Ранее глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев прокомментировал сообщения СМИ о своих словах относительно возможного колебании курса российской валюты. По словам эксперта, его фраза о снижении курса рубля до 200 рублей за доллар прозвучала как риторический пример.

«Я считаю, что очень маловероятен такой сценарий. Накопленные резервы государства сейчас очень большие и позволяют как минимум два года жить без внешних заимствований. Надо сказать, что ещё не полностью такой инструмент используют, как внутренние заимствования, так что резервы ещё больше», — заявил Верников.

Специалист добавил, что на сегодняшний день рубль довольно стабилен, однако укрепления курса ждать не стоит.

Экономист Дениса Ракша в беседе с НСН также прокомментировал ситуацию с курсом рубля.

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