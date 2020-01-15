Эксперт оценил ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию

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Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию.
Эксперт оценил ситуацию с поставками нефти из России в Белоруссию
  • РИА Новости

По его словам, сложившаяся ситуация является следствием реализации в России налогового манёвра.

«Суть его, если кратко, в том, чтобы перенести основное налоговое бремя на добывающий сектор внутри России и снизить налоговое бремя при экспорте. Ещё в 2018 году, когда горячо обсуждались перспективы этого большого налогового манёвра, многие эксперты обращали внимание на то, что реализация его положений приведёт к ухудшению отношений с Белоруссией. Потому что Белоруссия сейчас получает российскую нефть без учёта экспортной пошлины», — заявил Фролов.

Он также добавил, что в Белоруссии находятся два крупных завода, которые перерабатывают дешёвое российское сырьё и продают полученный нефтепродукт в Европу и Украину.

Ранее глава «Транснефти» Николай Токарев заявил, что не ожидает прекращения транзита нефти через Белоруссию в Европу.

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