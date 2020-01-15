«Ъ» узнал о проблемах банков из-за прекращения поддержки Windows 7

Прекращение технической поддержки операционных систем (ОС) Windows 7 и Windows Server 2008 может стать серьёзной проблемой для российских банков, пишет газета «Коммерсантъ».

По словам архитектора технологического центра Microsoft в России Ивана Будылина, теперь они обязаны оперативно перейти на Windows 10, поскольку работа без техподдержки противоречит требованиям информационной безопасности.

При этом проведённый изданием опрос показал, что кредитные учреждения пока не готовы полностью отказаться от старых ОС.

Часть из них рассказали, что договорились о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS). Однако, пояснил собеседник в Microsoft, это не альтернатива, а временная мера.

В Альфа-банке сообщили, что завершили полный переход. Он продлился около полутора лет и потребовал модернизации парка рабочих станций.

В ВТБ отметили, что на это требуются временные и финансовые затраты. Там, как и в Росбанке, находятся в процессе обновления.

Ранее эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод в беседе с телеканалом «360» высказал мнение, что прекращение поддержки Windows 7 в первую очередь затронет юридические лица.