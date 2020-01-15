Лавров рассказал о поэтапном отказе экономики России от доллара
- РИА Новости
Перевод статьи опубликовала пресс-служба МИД России.
Российский министр отметил, что процесс отказа от доллара происходит на фоне очень агрессивного применения властями США «финансовых инструментов санкционного давления».
«С нашими основными партнёрами, в том числе и с Индией, работаем над экономическими и правовыми механизмами, уменьшающими негативное влияние ограничений на развитие двусторонних торгово-инвестиционных связей. Одно из приоритетных направлений — расширение расчётов в национальных валютах», — сказал он.
В качестве примера он привёл «межправсоглашения о расчётах и платежах» с Китаем и Турцией в нацвалютах, а также договорённости о взаимном открытии центральными банками соответствующих корреспондентских счетов в рамках БРИКС.
«Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.
Ранее экономист Михаил Хазин в беседе с НСН оценил перспективы дедолларизации в расчётах между Россией и Турцией.