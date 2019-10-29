Эксперт оценил перспективы дедолларизации в расчётах между Россией и Турцией

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Экономист Михаил Хазин в беседе с НСН оценил перспективы дедолларизации в расчётах между Россией и Турцией.
Эксперт оценил перспективы дедолларизации в расчётах между Россией и Турцией
  • Reuters

«Теоретически у нас с Турцией может быть сбалансированный торговый баланс, а если он сбалансированный, то нам ничего не мешает оплачивать рублями, а им — оплачивать турецкой лирой», — заявил он.

По его словам, то, что двусторонние отношения будут развиваться, то, что они дедолларизируются, является положительным процессом.

Ранее Центробанк впервые раскрыл валютную структуру торговли России и Турции.

Эксперт РИСИ кандидат экономических наук Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал подписание Россией и Турцией соглашения о расчётах в национальных валютах.

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