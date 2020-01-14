В Минске рассказали об ожидаемой прибыли от налога на транзит нефти

Экологический налог на транзит нефти через Белоруссию и увеличение для владельцев трубопроводов налога на прибыль могут пополнить белорусский бюджет на $100 млн за год. Об этом, как передаёт ТАСС, заявила пресс-секретарь Минфина Белоруссии Ирина Комар.

«Исходя из среднегодового объёма прокачки, общая сумма экологического налога и увеличение налога на прибыль с 18% до 50% принесут в бюджет около 210 млн (белорусских. — RT) рублей (около $100 млн. — RT) в год», — сказала она.

Как уточняет агентство, плательщиками экологического налога признаются организации, которые осуществляют транспортировку нефти или нефтепродуктов трубопроводами транзитом.

Комар подтвердила, что речь идёт об ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и УП «Запад — Транснефтепродукт» (входит в систему российского АО «Транснефтепродукт»).

10 января белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ, которым ввёл экологический налог на транзит нефти по территории Белоруссии.

Такое решение принято для формирования источника денежных средств и ликвидации возможных экологических последствий в случае аварии на нефтепроводе или других непредвиденных ситуаций.