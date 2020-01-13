Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к финским банкам

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Окружной суд Хельсинки отказал бизнесмену Борису Ротенбергу в претензиях к финским банкам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление суда.
Суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга к финским банкам
  • © Владимир Трефилов
  • РИА Новости

Как отмечается, суд обязал его оплатить судебные издержки в размере около €530 тыс.

«Окружной суд Хельсинки отклонил иск Бориса Ротенберга о предоставлении доступа к банковским услугам и борьбе с дискриминацией в отношении ответчиков», — указали в суде.

Суд подчёркивает, что банки подвергнутся финансовому риску из-за санкций США против Ротенберга, если они будут проводить его платежи, поэтому их отказ от работы с бизнесменом является законным.

Отдельно указывается, что принятие такого риска из-за возможных платежей Ротенберга также противоречило бы правилам о рисках в Законе о кредитных учреждениях.

Кроме того, суд постановил, что бизнесмен не являлся резидентом Европейской экономической зоны и не имел прав на основные банковские услуги, гарантированные законом.

Как уточняет Интерфакс, данный иск был подан в суд Хельсинки 4 октября 2018 года в отношении Nordea Bank, Svenska Handelsbanken, Danske Bank и OP Group.

Финансовые учреждения отказывались обслуживать Ротенберга и проводить оплату его счетов, в частности, за электроэнергию.

Агентство указывает, что Ротенберг является также гражданином Финляндии.

В 2016 году суд ЕС признал необоснованной часть санкций в отношении российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. 

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