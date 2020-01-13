Эксперт назвал самые рисковые и безопасные валюты 2020 года

Начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко в беседе с «Российской газетой» рассказал о наиболее перспективных и самых рисковых валютах в 2020 году.

«В последнее время банки стали предлагать клиентам расширенный список валют — в частности, новозеландские доллары, австралийские доллары, йены. А через брокера можно купить и другие национальные валюты или фьючерсы на них — в частности, турецкую лиру, индийскую рупию, британский фунт, швейцарский франк и другие», — отметил специалист.

По его словам, валюты африканских и латиноамериканских стран не рекомендуются к приобретению из-за отрицательной динамики на фоне регресса национальных экономик.

Ващенко также отметил, что не стоит приобретать валюту Гонконга, Китая и Турции.

По его мнению, стабильность может гарантировать японская йена и швейцарский франк.

Специалист подчеркнул, что в 2020 году одним из лидеров валютного рынка может стать рубль — за счёт роста резервов и профицита бюджета, снижения долговой нагрузки, положительного торгового баланса, роста цен на экспортное сырьё и снижения политических рисков.

Также среди валют развивающихся стран эксперт рекомендует обратить внимание на казахстанский тенге.

Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году.