Эксперт назвал самые рисковые и безопасные валюты 2020 года
- РИА Новости
«В последнее время банки стали предлагать клиентам расширенный список валют — в частности, новозеландские доллары, австралийские доллары, йены. А через брокера можно купить и другие национальные валюты или фьючерсы на них — в частности, турецкую лиру, индийскую рупию, британский фунт, швейцарский франк и другие», — отметил специалист.
По его словам, валюты африканских и латиноамериканских стран не рекомендуются к приобретению из-за отрицательной динамики на фоне регресса национальных экономик.
Ващенко также отметил, что не стоит приобретать валюту Гонконга, Китая и Турции.
По его мнению, стабильность может гарантировать японская йена и швейцарский франк.
Специалист подчеркнул, что в 2020 году одним из лидеров валютного рынка может стать рубль — за счёт роста резервов и профицита бюджета, снижения долговой нагрузки, положительного торгового баланса, роста цен на экспортное сырьё и снижения политических рисков.
Также среди валют развивающихся стран эксперт рекомендует обратить внимание на казахстанский тенге.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году.