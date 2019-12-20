Эксперт дал прогноз по валютному рынку России в 2020 году

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с Inforeactor поделился своими прогнозами о состоянии валютного рынка и курса рубля в 2020 году.

Специалист предположил, что в первом полугодии рубль, скорее всего, будет укрепляться, а во втором может произойти ослабление, которое он назвал долгосрочной тенденцией.

«Есть множество объективных причин, по которым рубль слабеет. У нас более высокий уровень инфляции в экономике, объективные причины слабости экономики. И дело не в правительстве или сырьевой зависимости. Главная проблема — это падение потребительского спроса, которое усугубляется демографическими проблемами. У нас депопуляция. Страны, в которых падает уровень населения, не могут поддерживать высокий темп роста», — пояснил аналитик.

Он добавил, что ослабление рубля будет происходить в том числе в связи с ослаблением торгового баланса и грядущими выборами президента США.

В августе заведующий кафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, доктор наук Валерий Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Минэкономразвития, согласно которому курс доллара к концу 2019 года будет на уровне 65,8 рубля, а к концу 2024 года — 67,6 рубля.