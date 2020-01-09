Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал план приватизации на 2020—2022 годы, утверждённый правительством России.

По его мнению, основные задачи приватизации — повышение конкуренции и привлечение денег на развитие компаний за счёт снижения доли государства в экономике.

«После приватизации бывает, что бывшее госпредприятие оказывается неконкурентоспособным и в конечном итоге распадается. Но в современной России сценариев, которые массово реализовывали в 1990-е ради разграбления госактивов, ожидать не стоит. Сейчас неконкурентоспособное предприятие скорее перепрофилируют в иной вид бизнеса, что идёт на пользу экономике», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в случае кризисной ситуации у инвесторов сохранится возможность обратиться за помощью к правительству с целью не допустить банкротства предприятия.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.