Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации

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Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал план приватизации на 2020—2022 годы, утверждённый правительством России.
Эксперт оценил утверждённый правительством план приватизации
  • © Владимир Федоренко
  • РИА Новости

По его мнению, основные задачи приватизации — повышение конкуренции и привлечение денег на развитие компаний за счёт снижения доли государства в экономике.

«После приватизации бывает, что бывшее госпредприятие оказывается неконкурентоспособным и в конечном итоге распадается. Но в современной России сценариев, которые массово реализовывали в 1990-е ради разграбления госактивов, ожидать не стоит. Сейчас неконкурентоспособное предприятие скорее перепрофилируют в иной вид бизнеса, что идёт на пользу экономике», — отметил эксперт.

Он также добавил, что в случае кризисной ситуации у инвесторов сохранится возможность обратиться за помощью к правительству с целью не допустить банкротства предприятия.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил план и основные направления приватизации имущества, находящегося в федеральной собственности, на 2020—2022 годы.

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