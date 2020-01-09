Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии
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- РИА Новости
По оценке министерства, укреплению национальной валюты будут способствовать сохранение уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров.
Также прогнозируются сохранение низкого уровня совокупного спроса и закрепление инфляции ниже 3%.
Кроме того, ожидается, что объём расходов федерального бюджета продемонстрирует высокие темпы роста.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в страну.