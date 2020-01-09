Минэкономразвития прогнозирует укрепление рубля в первом полугодии

В течение первых шести месяцев 2020 года тренд на укрепление рубля продолжится, считает Минэкономразвития России. Соответствующие данные приводятся в подготовленном ведомством мониторинге «Картина кредитования».

По оценке министерства, укреплению национальной валюты будут способствовать сохранение уровня ставок по банковским кредитным продуктам и реализация текущих бюджетных параметров.

Также прогнозируются сохранение низкого уровня совокупного спроса и закрепление инфляции ниже 3%.

Кроме того, ожидается, что объём расходов федерального бюджета продемонстрирует высокие темпы роста.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в страну.