Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отметила, что укрепление рубля, которое наблюдается в 2019 году, несмотря на международные санкции, происходит за счёт притока капитала в Россию.

«Основная причина такого укрепления рубля — это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — приводит РИА Новости её заявление в интервью телеканалу «Россия 1».

Набиуллина также признала, что санкции заставляют Центробанк быть более осмотрительным.

«Мы уже привыкли жить в условиях санкций... Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть всё время наготове», — рассказала она.

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