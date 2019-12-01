Набиуллина объяснила укрепление рубля притоком капитала в Россию
- РИА Новости
«Основная причина такого укрепления рубля — это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, и поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия», — приводит РИА Новости её заявление в интервью телеканалу «Россия 1».
Набиуллина также признала, что санкции заставляют Центробанк быть более осмотрительным.
«Мы уже привыкли жить в условиях санкций... Для того чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций, смотрим на разные аспекты финансовой стабильности — для того чтобы быть всё время наготове», — рассказала она.
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