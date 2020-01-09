В Киеве назвали размер недополученного из-за «Турецкого потока» дохода

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Украина в связи с запуском «Турецкого потока» будет недополучать около $450 млн в год. Об этом в ходе пресс-конференции заявил генеральный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
В Киеве назвали размер недополученного из-за «Турецкого потока» дохода
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В ходе конференции журналисты спросили у него, какие убытки может понести Украина в связи с запуском «Турецкого потока».

«Это нельзя назвать убытками, это недополученный доход. Мы их оцениваем в порядка $450 млн в год. Это нельзя назвать убытками, мы не теряем ничего. Мы просто не заработаем эти деньги», — сказал он.

Ранее Макогон рассказал, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м

8 января российский и турецкий президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали старт работе «Турецкого потока». 

Церемония прошла в Стамбуле.

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