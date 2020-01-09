На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
- © Алексей Дружинин
- РИА Новости
Он выразил сожаление, что проект не удалось остановить.
По его словам, Киев уже ощутил его влияние. Так, транзит в Балканском направлении теперь осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии — Болгария, Турция и другие страны региона уже не получают газ через Украину.
«Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров», — написал он в Facebook.
Он также рассказал, что на базе Трансбалканского газопровода страна добилась создания нового коридора для поставок в объёме до 15,8 млн куб. м в сутки.
8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток». Церемония запуска состоялась в Стамбуле.