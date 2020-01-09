На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

Он выразил сожаление, что проект не удалось остановить.

По его словам, Киев уже ощутил его влияние. Так, транзит в Балканском направлении теперь осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии — Болгария, Турция и другие страны региона уже не получают газ через Украину.

«Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров», — написал он в Facebook.

Он также рассказал, что на базе Трансбалканского газопровода страна добилась создания нового коридора для поставок в объёме до 15,8 млн куб. м в сутки.

8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток». Церемония запуска состоялась в Стамбуле.