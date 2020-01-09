В «Нафтогазе» объяснили снижение транзита газа через Украину в январе

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Снижение транзита российского газа в первых числах января 2020 года связано с ожиданиями отсутствия достижения контрактных договорённостей, которые всё же были достигнуты сторонами 30 декабря. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
В «Нафтогазе» объяснили снижение транзита газа через Украину в январе
  • РИА Новости

«С начала этого месяца объёмы транзита значительно упали, потому что и «Газпром», и «Нафтогаз», и европейские потребители ожидали, что с 1 января не будет транзита», — цитирует Интерфакс-Украина Витренко.

Поэтому, как указал он, не было готовности «полностью загружать систему».

Он также напомнил, что согласно достигнутым договорённостям «Газпром» оплачивает резервирование мощностей ГТС Украины вне зависимости от их использования.

Агентство отмечает, что транзит газа через Украину 1 января 2020 года составил 49,3 млн куб. м, что в 5,3 раза меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого года — 261 млн куб. м.

В то же время, как подчёркивается, по состоянию на 8 января транзит превысил 100 млн куб. м в сутки.

Эксперт Игорь Юшков прокомментировал НСН сообщения о снижении транзита газа через Украину в первые два дня 2020 года. 

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