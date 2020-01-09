В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление о том, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.
В Совфеде оценили заявление Украины по «Турецкому потоку»
  • © Xu Suhui/Xinhua
  • globallookpress.com

«Такие подсчёты — результат деятельности Украины и её отношения к России в вопросах транзита газа на протяжении последних 30 лет. Это исключительно их работа. Именно то, что они так бессовестно относились к поставкам газа из России в Европу и вынудило нас находить альтернативные пути как с точки зрения безопасности, так и с точки зрения цены», — считает Цеков.

Он также подчеркнул, что действия российской стороны в газовых вопросах «совершенно понятны и обоснованны».

«Претензии за потери, которые Украина несёт, она должна переадресовывать себе. Это результат множества ошибок», — сказал сенатор.

Ранее исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м.

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