Эксперт прокомментировал запуск «Турецкого потока»

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Руководитель специальных проектов Фонда национальной энергетической безопасности Александр Перов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал запуск газопровода «Турецкий поток».
Эксперт прокомментировал запуск «Турецкого потока»
  • Reuters

«Россия долго шла к реализации проекта южного газового коридора — сегодня этот путь завершается», — заявил он.

По его словам, Россия серьёзно укрепила свои позиции на газовом рынке Евросоюза, что очень для неё позитивно.

Перов также отметил, что российский проект повысил энергобезопасность ЕС.

Со своей стороны, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович в беседе с изданием «ПолитЭксперт» сказал, что «Турецкий поток» создаёт возможности для надёжной транспортировки газа в регионы Южной Европы и самой Турции, а также позволяет сократить транзит через Украину.

«Чем больше вариантов экспорта, тем надёжнее ситуация для поставщика и тем меньше поставщик зависит от транспортировщиков газа», — заявил Митрахович.

Ранее сообщалось, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток».

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