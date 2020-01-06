Белоруссия планирует уйти от доллара во внутренних расчётах за газ

Правительство и Национальный банк Белоруссии планируют внести изменения в межправительственное соглашение с Россией, предполагающие отказ от использования доллара во внутренних расчётах за газ между резидентами.

Постановление «О стратегии повышения доверия к национальной валюте до 2035 года» опубликовано на сайте Совета министров.

Как следует из документа, «в целях повышения доверия к белорусскому рублю» предлагается рассмотреть вопрос о внесении изменений в соглашение между правительствами двух стран, «исключающих возможность осуществления расчётов в иностранной валюте на территории Республики Беларусь между резидентами за природный газ».

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил, что Минск неоднократно предлагал Москве продавать природный газ за российские рубли, однако призывы, по его словам, остаются без ответа.