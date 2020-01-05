Греция начала получать газ по «Турецкому потоку»

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В Грецию и Северную Македонию начал поступать российский газ по трубопроводу «Турецкий поток». Об этом в эфире радио BNR заявил генеральный директор «Булгартрансгаза» Владимир Малинов.
Греция начала получать газ по «Турецкому потоку»
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По его словам, поставки российского газа в Болгарию осуществляются через новую точку «Странджа 2» на границе с Турцией.

«Северная Македония и Греция также получают газ через «Странджу 2», — добавил он.

Также он заявил, что по состоянию на 1 января по Трансбалканскому газопроводу не поступает газ. На смену этому трубопроводу пришёл «Турецкий поток».

Ранее Малинов сообщил, что 1 января российский газ начал поступать по «Турецкому потоку» в Болгарию.

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