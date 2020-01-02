Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о сделке с «Газпромом»

Короткая ссылка
Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о сделке с «Газпромом».
Эксперт прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о сделке с «Газпромом»
  • РИА Новости

«С одной стороны, «Газпром» изначально заявил, что он готов на скидки в размере 25%», — сказал Колташов.

С другой стороны, отметил он, политика Украины заключалась в том, что какие бы уступки ни сделала Россия в данном вопросе, этого всегда будет мало.

Как считает эксперт, нынешнее соглашение для Киева очень выгодно.

Ранее Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году, согласно которому показатель составит 198,8 млрд кубометров газа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить