Эксперт оценил перспективы российской экономики в 2020 году

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Руководитель блока инвестпродуктов компании «Открытие Брокер» Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы российской экономики в 2020 году.
Эксперт оценил перспективы российской экономики в 2020 году
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Страна уже создала немалый запас финансов — почти 8 трлн рублей. И появилась возможность новые сверхдоходы от продажи нефти направлять на развитие внутрироссийских проектов. Это, по сути, инвестиции в развитие экономики, которые дадут толчок к реальному росту ВВП и запустят целый ряд позитивных процессов», — сказал он.

По его мнению, внутренние инвестиции окажут реальное позитивное воздействие на экономический рост, но многое зависит от эффективности программ, на которые направят деньги.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал главной неудачей 2019 года «скромный» темп роста экономики страны. Он отметил, что здесь есть много «резервов для навёрстывания».

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