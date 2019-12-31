Эксперт оценил перспективы ставок по потребкредитам в 2020 году

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Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН оценил перспективы ставок по потребительским кредитам в 2020 году.
Эксперт оценил перспективы ставок по потребкредитам в 2020 году
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

По его словам, ограничение максимального размера долга затронет прежде всего микрофинансовые организации.

«У нас вся монетарная политика властей ставит главной целью стабильность», — отметил он.

Как считает Разуваев, ставки пойдут вниз, что видно из-за снижения инфляции.

«Также в результате темпы роста кредитования замедлятся, но учитывая, что ставки будут ниже, люди всё равно будут брать кредиты. Кроме того, в следующем году мы увидим ключевую ставку ЦБ 5%», — прогнозирует эксперт.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о важности закона об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.

23 декабря независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.

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