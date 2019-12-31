Эксперт оценил перспективы ставок по потребкредитам в 2020 году
- © Наталья Селиверстова
- РИА Новости
По его словам, ограничение максимального размера долга затронет прежде всего микрофинансовые организации.
«У нас вся монетарная политика властей ставит главной целью стабильность», — отметил он.
Как считает Разуваев, ставки пойдут вниз, что видно из-за снижения инфляции.
«Также в результате темпы роста кредитования замедлятся, но учитывая, что ставки будут ниже, люди всё равно будут брать кредиты. Кроме того, в следующем году мы увидим ключевую ставку ЦБ 5%», — прогнозирует эксперт.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал о важности закона об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам.
23 декабря независимый финансовый эксперт Антон Шабанов в беседе с Nation News оценил рейтинг самых закредитованных регионов России.