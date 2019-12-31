В Совфеде оценили договорённости России и Украины по транзиту газа

Короткая ссылка
Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT подписание Москвой и Киевом пакетного соглашения, которое позволит продолжить транзит газа через украинскую территорию после 1 января 2020 года.
В Совфеде оценили договорённости России и Украины по транзиту газа
  • © РИА Новости

«Это очень важное соглашение. Оно необходимо и выгодно России и Украине», — сказал сенатор.

Он выразил надежду на налаживание отношений между двумя странами.

«Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьёзных политических вопросах. Подписание контракта будет способствовать постепенной нормализации отношений между странами», — сказал он.

Ранее Россия и Украина подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через украинскую территорию после 1 января 2020 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить