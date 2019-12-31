В Совфеде оценили договорённости России и Украины по транзиту газа
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«Это очень важное соглашение. Оно необходимо и выгодно России и Украине», — сказал сенатор.
Он выразил надежду на налаживание отношений между двумя странами.
«Мы подтвердили, что Россия выполняет экономические обязательства и держит слово в серьёзных политических вопросах. Подписание контракта будет способствовать постепенной нормализации отношений между странами», — сказал он.
Ранее Россия и Украина подписали пакетное соглашение, которое позволит продолжить транзит газа через украинскую территорию после 1 января 2020 года.