В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
- РИА Новости
«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведётся работа», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По его словам, ведущаяся работа непростая.
«Пока не будем забегать вперёд и делать какие-то прогнозы», — добавил он.
29 декабря в Вене продолжались переговоры «Газпрома» с украинской стороной по вопросам оформления газовых договорённостей.
Позднее в Киеве заявили, что в Вене происходит процесс подписания соглашения.