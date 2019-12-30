В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми

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В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.
В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми
  • РИА Новости

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведётся работа», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, ведущаяся работа непростая.

«Пока не будем забегать вперёд и делать какие-то прогнозы», — добавил он.

29 декабря в Вене продолжались переговоры «Газпрома» с украинской стороной по вопросам оформления газовых договорённостей. 

Позднее в Киеве заявили, что в Вене происходит процесс подписания соглашения.

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