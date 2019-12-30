В Кремле назвали переговоры по газу с Украиной непростыми

В Кремле призывают не делать прогнозов по поводу возможного заключения газового контракта России и Украины, отмечают, что переговоры идут и это непростая работа.

РИА Новости

«Пока нечего сказать, идут переговоры, ведётся работа», — сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, ведущаяся работа непростая. «Пока не будем забегать вперёд и делать какие-то прогнозы», — добавил он. 29 декабря в Вене продолжались переговоры «Газпрома» с украинской стороной по вопросам оформления газовых договорённостей. Позднее в Киеве заявили, что в Вене происходит процесс подписания соглашения.