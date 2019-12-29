В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене

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В Вене утром в воскресенье, 29 декабря, продолжились переговоры представителей «Газпрома» с коллегами с Украины по вопросам оформления газовых договорённостей. 
В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене
  • РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя «Газпрома».

«С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжились», — заявил он.

По его словам, в субботу, 28 декабря, переговоры завершились «глубоко ночью». Переговоры в Вене продолжаются четвёртый день. 

Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что тексты соглашений между Россией и Украиной по газу на переговорах в Вене не были согласованы.

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