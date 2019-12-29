В «Газпроме» сообщили о продолжении переговоров с Киевом в Вене
- РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на представителя «Газпрома».
«С 9 утра местного времени российско-украинские переговоры по газу в Вене продолжились», — заявил он.
По его словам, в субботу, 28 декабря, переговоры завершились «глубоко ночью». Переговоры в Вене продолжаются четвёртый день.
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что тексты соглашений между Россией и Украиной по газу на переговорах в Вене не были согласованы.