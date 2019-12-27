В Совфеде ответили на заявление США по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал RT заявление Госдепартамента США о том, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под американские санкции, если свернут все работы по газопроводу до 20 января.
В Совфеде ответили на заявление США по «Северному потоку — 2»
  • РИА Новости

«Это привычный для американцев метод действий по отношению к российскому проекту. У них не получилось остановить строительство, и на заключительном этапе они стали принимать совершенно беспрецедентные решения по меркам международного права. Видимо, в США надеются, что таким образом сорвут строительство. Но это абсолютно поверхностное мнение, которое базируется, видимо, на какой-то исключительной злости», — сказал Цеков.

По словам сенатора, несмотря на любые действия американской стороны, «строительство «Северного потока — 2» остановлено не будет».

«Проект будет реализован. Американские санкции принимают совершенно безобразные формы, такие решения лишают Соединённые Штаты влияния в международной политике», — заключил он.

В Госдепе заявили, что компании — подрядчики «Северного потока — 2» не подпадут под санкции США, если свернут все работы по газопроводу до 20 января.

Отмечается, что ограничительные меры будут введены, если они «немедленно не продемонстрируют добросовестные усилия по сворачиванию своей деятельности».

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