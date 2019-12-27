Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал 1 млрд рублей микрозаймов за год
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
«Предпринимателей в Удмуртии всегда было больше, чем средств, которые мы могли бы им предоставить. Федеральное правительство пошло нам навстречу и выделило дополнительные средства в рамках нацпроекта по поддержке МСП», — заявил министр экономики региона Михаил Тумин.
По его словам, общая сумма субсидий составила 244 млн рублей.
С начала года фонд поддержал 600 предпринимателей, что в полтора раза больше показателя за предыдущий год.
Ранее НСН сообщала, что для предпринимателей Тамбовской области провели семинар «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса».