Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал 1 млрд рублей микрозаймов за год

Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал 1 млрд рублей микрозаймов за 2019 год. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Предпринимателей в Удмуртии всегда было больше, чем средств, которые мы могли бы им предоставить. Федеральное правительство пошло нам навстречу и выделило дополнительные средства в рамках нацпроекта по поддержке МСП», — заявил министр экономики региона Михаил Тумин.

По его словам, общая сумма субсидий составила 244 млн рублей.

С начала года фонд поддержал 600 предпринимателей, что в полтора раза больше показателя за предыдущий год.

Ранее НСН сообщала, что для предпринимателей Тамбовской области провели семинар «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса».