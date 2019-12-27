Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал 1 млрд рублей микрозаймов за год

Короткая ссылка
Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал 1 млрд рублей микрозаймов за 2019 год. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.
Фонд развития предпринимательства Удмуртии выдал 1 млрд рублей микрозаймов за год
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«Предпринимателей в Удмуртии всегда было больше, чем средств, которые мы могли бы им предоставить. Федеральное правительство пошло нам навстречу и выделило дополнительные средства в рамках нацпроекта по поддержке МСП», — заявил министр экономики региона Михаил Тумин.

По его словам, общая сумма субсидий составила 244 млн рублей.

С начала года фонд поддержал 600 предпринимателей, что в полтора раза больше показателя за предыдущий год.

Ранее НСН сообщала, что для предпринимателей Тамбовской области провели семинар «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить