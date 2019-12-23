Для предпринимателей Тамбовской области провели семинар «Онлайн-торговля: 600 тысяч возможностей для вашего бизнеса», передаёт НСН.

Организаторы — региональная Торгово-промышленная палата совместно с ТПП России при поддержке Департамента Москвы по конкурентной политике.

«Пользователи из Тамбовской области активно работают с Порталом поставщиков примерно год. За это время на нём зарегистрировались порядка 400 предпринимателей, которые получили реальную возможность расширять портфель заказов», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

Участниками мероприятия стали более 80 представителей малого и среднего бизнеса.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию биогазовой станции в Курской области.