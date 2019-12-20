Корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию биогазовой станции в Курской области

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Корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию биогазовой станции в посёлке Ворошнево Курской области, сообщает «Газета.Ru».
Корпорация МСП поддержала стартап-проект по созданию биогазовой станции в Курской области
  • © Reuters

ООО «ЭнергоПарк» выдана гарантия для получения кредитной линии на 250 млн рублей в МСП Банке. Общая стоимость проекта оценивается в 370 млн.

«Создание высокотехнологичного производства позволит успешно решить вопросы повышения эффективности обращения с отходами в регионе, снизить показатели загрязнённости воздуха, оздоровить прилегающие водные объекты», — заявил гендиректор «ЭнергоПарка» Евгений Леонов.

Запуск комплекса в промышленную эксплуатацию запланирован на II квартал 2020 года.

Ранее НСН сообщала, что Самарская область присоединилась к московскому порталу поставщиков.

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