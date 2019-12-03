Самарская область присоединилась к московскому Порталу поставщиков

Для самарских предпринимателей провели семинар-практикум «Осуществление закупок малого объёма на Портале поставщиков», сообщает НСН.

Как заявил глава Департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дёгтев, 15% контрактов, уже подписанных с самарским бизнесом через портал, ориентированы на столичных заказчиков.

«На Портале поставщиков зарегистрированы более 8 тыс. заказчиков, и это позволяет расширить круг продаж нашим компаниям, увеличить выручку и, как следствие, увеличить поступления в бюджет Самарской области», — отметил председатель самарского регионального отделения «Деловой России» Дмитрий Хилов.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что МСП Банк и казахстанский Фонд развития предпринимательства договорились о сотрудничестве.