Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн на экспорте

Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн за счёт экспорта в 2019 году, сообщает RIA56.

Об этом стало известно на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе. Участники подвели промежуточные итоги нацпроекта, который стартовал в регионе в этом году и продолжится до 2022 год.

«При структурировании национального проекта в Оренбургской области было занято в сфере малого и среднего предпринимательства почти 198 тыс. человек. На сегодняшний день, по информации УФМС, мы говорим о 191,5 тыс. человек — происходит постепенное снижение», — заявила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Наталья Струнцова.

Участники заседания выступили с предложениями для изменения сложившейся ситуации. Например, прозвучала идея снизить налоговую нагрузку для МСБ.

Ранее kp.ru сообщал, что власти Ставропольского края представили планы по экспорту.