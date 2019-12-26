Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн на экспорте

Короткая ссылка
Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн за счёт экспорта в 2019 году, сообщает RIA56.
Предприниматели Оренбургской области заработали $22 млн на экспорте
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом стало известно на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при губернаторе. Участники подвели промежуточные итоги нацпроекта, который стартовал в регионе в этом году и продолжится до 2022 год.

«При структурировании национального проекта в Оренбургской области было занято в сфере малого и среднего предпринимательства почти 198 тыс. человек. На сегодняшний день, по информации УФМС, мы говорим о 191,5 тыс. человек — происходит постепенное снижение», — заявила и. о. министра экономического развития, промышленной политики и торговли Наталья Струнцова.

Участники заседания выступили с предложениями для изменения сложившейся ситуации. Например, прозвучала идея снизить налоговую нагрузку для МСБ.

Ранее kp.ru сообщал, что власти Ставропольского края представили планы по экспорту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить