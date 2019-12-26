Эксперт оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году

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Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году, согласно которому показатель составит 198,8 млрд кубометров газа.
Эксперт оценил прогноз по экспорту «Газпрома» в Европу в 2019 году
  • РИА Новости

«Тому, что «Газпром» по европейским поставкам не смог перекрыть показатели прошлого года, есть сразу несколько причин», — заявил эксперт.

По его словам, ежегодно на поставках сказывается, например, погодный фактор. Зима в Европе и на европейской части России в этом году тёплая, то есть странам — импортёрам ЕС нужно меньше энергоносителей на обогрев и поддержание промышленности.

«Соответственно, меньше трубопроводного газа у России закуплено. Тем не менее это также один из рекордных показателей, так что о падении спроса говорить не приходится», — пояснил Кулагин.

Ранее руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев в беседе с ФАН прокомментировал заявление министра энергетики России Александра Новака об объёмах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.

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