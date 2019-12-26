Орешкин оценил привлекательность России для инвесторов

Министр экономического развития России Максим Орешкин в интервью RT, отвечая на вопрос о том, что Россия в 2019 году стала привлекательной для иностранных инвестиций, заявил, что, по прогнозам ведомства, показатели соотношения между объёмом инвестиций и ВВП «будут самыми высокими за много лет».

«В значительной степени так и есть. У нас пока нет окончательных цифр касательно инвестиционной деятельности, но, по нашим ожиданиям, показатели соотношения между объёмом инвестиций и ВВП будут самыми высокими за много лет», — сказал министр.

По его словам, если взглянуть на составленный рейтинг Всемирного банка по условиям ведения бизнеса, можно увидеть, что Россия постепенно поднимается всё выше и выше.

«Разумеется, перед нами стоит ещё много вопросов. Нам предстоит завершить целый ряд масштабных реформ. В настоящий момент, например, ведётся работа над реформой контрольно-надзорной деятельности. Это своего рода гильотина, которая избавит нас от устаревших требований. Мы предпринимаем множество мер, которые помогут сделать деловую среду ещё лучше», — добавил он.

В 2019 году Россия заняла в рейтинге 28-е из 190 мест и опередила Францию и Нидерланды.

Орешкин подчеркнул, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России в 2020 году на уровне 1,7%.

Ранее российский лидер Владимир Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России со стороны зарубежных инвесторов.