Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями деловых кругов России заявил, что ситуация в российской экономике оценивается как удовлетворительная.
Путин оценил ситуацию в российской экономике как удовлетворительную
  • РИА Новости

«В целом у нас ситуация в экономике удовлетворительная. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация, на низком уровне находится инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты», — отметил глава государства.

При этом он подчеркнул, что «всё это очень хорошие предпосылки для достижения больших результатов, которые можно на этой базе демонстрировать».

«У нас сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. И мы понимаем, что для этого нужно делать, стараемся реализовать наши планы для создания необходимых условий», — добавил он.

Ранее Путин призвал сделать всё, чтобы увеличить темпы роста экономики и улучшить её структуру и качество. 

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