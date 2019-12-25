Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

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Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России
  • РИА Новости

«Очевидно, что тех темпов роста, которых мы достигли, нам недостаточно. Мы сами об этом хорошо знаем, много раз об этом говорили. Нужно сделать всё, чтобы увеличить темпы роста экономики, улучшить её структуру и качество», — отметил он.

В начале декабря российский лидер заявил, что в России обеспечена макроэкономическая стабильность, инфляция находится на уровне 3,6%. По его словам, рост промышленного производства в прошлом году составил 3%. При этом безработица находится на уровне 4,6%, а инфляция — 3,6%.

Он отметил, что для России это исторический минимум.

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