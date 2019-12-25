В МСП Банке рассказали о финансовой поддержке компаний в приоритетных нишах и неторговых отраслях

Финансовая поддержка МСП Банка, предоставленная компаниям в приоритетных нишах и неторговых отраслях, составила в 2018 году 91,9% от общего количества выданных кредитов. Аналогичная структура кредитного портфеля должна сохраниться по итогам 2019-го, передаёт «Газета.Ru».

Объём финподдержки субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году оценивается в 108,9 млрд рублей, в приоритетных нишах и неторговых отраслях — в 100,1 млрд.

По данным на середину декабря 2019 года показатели составили 188,7 млрд рублей и 173,6 млрд рублей соответственно.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.