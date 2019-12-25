В МСП Банке рассказали о финансовой поддержке компаний в приоритетных нишах и неторговых отраслях

Короткая ссылка
Финансовая поддержка МСП Банка, предоставленная компаниям в приоритетных нишах и неторговых отраслях, составила в 2018 году 91,9% от общего количества выданных кредитов. Аналогичная структура кредитного портфеля должна сохраниться по итогам 2019-го, передаёт «Газета.Ru».
В МСП Банке рассказали о финансовой поддержке компаний в приоритетных нишах и неторговых отраслях
  • @mspbank
  • Facebook

Объём финподдержки субъектам малого и среднего бизнеса в 2018 году оценивается в 108,9 млрд рублей, в приоритетных нишах и неторговых отраслях — в 100,1 млрд.

По данным на середину декабря 2019 года показатели составили 188,7 млрд рублей и 173,6 млрд рублей соответственно.

Ранее заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов заявил НСН, что самозанятые граждане принимают активное участие в закупках малого объёма, а портал поставщиков позволяет им расширять портфель заказов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить