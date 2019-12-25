Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что смена акционера Сбербанка России, который в настоящее время контролируется ЦБ, возможна, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о его передаче.

«То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству: переговоры идут, решение окончательное не принято», — сказала Набиуллина в интервью Интерфаксу.

Ранее российский вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов сообщил, что правительство обсуждает выход ЦБ России из капитала Сбербанка.

Он сообщил, что «вопрос долго тоже обсуждается о том, что финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».

Силуанов отметил, что это не новая тема. По его словам, она «поднималась десять и более лет назад».

Первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявлял, что Центробанк довёл свою долю в Сбербанке до минимально установленной законом.