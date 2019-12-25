Козак сравнил цены на поставки газа в Европу из России и США

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Российский вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал ситуацию с газоснабжением Европы и поставками энергоресурсов из России и США.
Козак сравнил цены на поставки газа в Европу из России и США
  • РИА Новости

«Мы задействуем все маршруты для того, чтобы обеспечить надёжность газоснабжения Европы за счёт российского газа. При этом газ значительно, на 30%, дешевле, чем сжиженный природный газ, который предлагают США», — заявил Козак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал об объёмах поставок сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. По его словам, Россия значительно опередила США.

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