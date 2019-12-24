Эксперт оценил механизм «регуляторной гильотины»

Заведующий кафедрой государственного регулирования РАНХиГС Владимир Климанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил механизм «регуляторной гильотины».

По его мнению, международный опыт показывает, что для полноценного запуска нужно создать специальную группу с широкими полномочиями.

«Это может быть ячейка ответственных лиц или какой-либо орган власти, которые будут принимать окончательные решения в отношении различных серьёзных бумаг», — предположил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече по вопросу развития сельского хозяйства в Адыгее заявил, что излишние бюрократические барьеры, мешающие работе представителей малого бизнеса, должны быть сняты в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины».

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в беседе с ФАН прокомментировал законопроект, разработанный в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины» — реформы контрольно-надзорной деятельности.