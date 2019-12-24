«Нафтогаз» рассчитывает подписать контракты с «Газпромом» 27 декабря

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«Нафтогаз» 26 декабря проведёт встречу с «Газпромом» для окончательного согласования газовых контрактов и рассчитывает на их подписание 27 декабря. Об этом сообщил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
«Нафтогаз» рассчитывает подписать контракты с «Газпромом» 27 декабря
  • © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
  • globallookpress.com

«26 декабря мы будем работать над общим вариантом... Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря», — написал он в Facebook.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.

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