«Нафтогаз» рассчитывает подписать контракты с «Газпромом» 27 декабря
- © Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com
- globallookpress.com
«26 декабря мы будем работать над общим вариантом... Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря», — написал он в Facebook.
Ранее вице-премьер России Дмитрий Козак в ходе совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева заявил, что цена на транзит российского газа через Украину будет единой в течение пяти лет.
20 декабря Россия и Украина подписали протокол договорённостей о продолжении транзита газа и урегулировании взаимных требований.