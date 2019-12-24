Джабаров оценил заявление «Нафтогаза» по «Северному потоку — 2»

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление «Нафтогаза» о том, что Россия могла согласиться на продолжение транзита газа через Украину, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2».

По его словам, данное заявление украинской кампании носит исключительно политический характер.

«Дело в том, что сейчас американцы поднадавили на Украину. Они рассчитывали, что мы не продлим договор о транзите газа. Однако, напомню, наш президент Владимир Путин неоднократно говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину. Мы просто будем диверсифицировать потоки с той целью, чтобы была гарантированная поставка по нашим обязательствам. Именно Украина выигрывает от этого транзита, потому что она ежегодно будет получать сумму от транспортировки российского газа, обеспечит своё население более дешёвым газом», — сказал сенатор.

Джабаров также отметил, что отношения Украины и России в газовом вопросе уже не изменятся — «договор заключили, и он будет реализован».

Ранее в «Нафтогазе» заявили о риске, что Россия согласилась на продолжение транзита газа через Украину, чтобы продолжить строительство «Северного потока — 2».